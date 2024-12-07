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США планируют передать Нидерландам 226 ракет класса воздух-воздух на сумму в $807 млн

США планируют передать Нидерландам 226 ракет класса воздух-воздух на сумму в $807 млн Администрация Соединенных Штатов договорилась о продаже Нидерландам 226 ракет AIM-120D3 класса воздух-воздух и сопутствующего оборудования на сумму в $807 млн.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 03:52
США планируют передать Нидерландам 226 ракет класса воздух-воздух на сумму в $807 млн

Администрация Соединенных Штатов договорилась о продаже Нидерландам 226 ракет AIM-120D3 класса воздух-воздух и сопутствующего оборудования на сумму в $807 млн.

Как передает Report, об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники за рубеж по межправительственным контрактам.

В рамках договоренностей с Амстердамом предусмотрено оказание технической помощи, проведение подготовки, а также другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения.

По версии Госдепартамента и Пентагона, продажа "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО". Вашингтон утверждает, что сделка "не изменит базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документе, в результате продажи "не будет оказано негативное влияние на боеготовность американской системы обороны".

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с законодательством США выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс о принятых решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

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