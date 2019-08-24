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США планируют открыть генконсульство в Гренландии

​США планируют открыть генконсульство в Гренландии

Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году. Новое генконсульство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США были бы заинтересованы в приобретении Гренландии.

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