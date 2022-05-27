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США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине

США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в него могут войти системы залпового огня.
Другие страны
27 мая 2022 г. 05:14
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине

США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в него могут войти системы залпового огня.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, администрация президента США Джозефа Байдена готовится "направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия". Администрация склоняется к тому, чтобы включить эти системы в расширенный пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, указывает CNN. Источники отмечают, что американское руководство "на протяжении нескольких недель не решалось" отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные "могут использовать их для наступательных действий на территории России".

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