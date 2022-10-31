США планируют на севере Австралии построить военную авиабазу

США планируют построить военную авиабазу для шести ядерных бомбардировщиков B-52 на севере Австралии.

США планируют построить военную авиабазу для шести ядерных бомбардировщиков B-52 на севере Австралии.

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация ABC .

Уточняется, что военный объект будет располагаться рядом с базой военно-воздушных сил (ВВС) Австралии Тиндал в 320 км к юго-востоку от Дарвина.

Ожидается, что на нем появится "оперативный центр управления эскадрильи B-52, инфраструктура для ремонта и технического обслуживания самолетов, летное поле и стоянка".

По словам Бекку Вассера из Центра новой американской безопасности, присутствие военных самолетов на севере Австралии, "потенциально способных атаковать материковый Китай", даст понять Пекину, что любые враждебные действия в отношении Тайваня "повлекут широкие последствия".

По данным ABC, основные строительные работы на военной базе будут завершены к концу 2026 года.