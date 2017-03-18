США планируют крупные поставки оружия Тайваню

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа планирует крупные поставки вооружений Тайваню, которые могут включать ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Есть политическая воля осуществить крупные поставки (Тайваню - ред.)", - говорится в сообщении анонимного источника в администрации президента. Он также отметил, что они будут "более значительными, чем те, которые не были приняты при Обаме".

По информации источников, в администрации могут уйти месяцы на то, чтобы преодолеть существующие барьеры, включая позицию Пекина. При этом, они отмечают, что обсуждение данного вопроса уже началось.

Отмечается, что Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Так, администрация бывшего президента США Барака Обамы в декабре заблокировала продажу оружия на сумму один миллиард долларов Тайваню.