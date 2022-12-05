США планируют кардинально увеличить запасы 155-мм снарядов и боеприпасов для HIMARS

Сухопутные войска (армия) США на фоне ситуации вокруг Украины рассчитывают в ближайшие годы в разы увеличить арсеналы 155-миллиметровых снарядов и прочих боеприпасов.

Сухопутные войска (армия) США на фоне ситуации вокруг Украины рассчитывают в ближайшие годы в разы увеличить арсеналы 155-миллиметровых снарядов для HIMARS и прочих боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш.

"Нужные финансовые средства есть, контракты на троекратное увеличение производства 155-миллиметровых снарядов – в процессе выполнения", - заявил он "на полях" Форума национальной обороны имени Рейгана.

Он пояснил, что такие производственные планы рассчитаны на период в три года. Однако реализация связанных с этими планами полномочий зависит, в том числе от законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год (NDAA), который пока что обсуждают в Конгрессе США.