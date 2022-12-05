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США планируют кардинально увеличить запасы 155-мм снарядов и боеприпасов для HIMARS

США планируют кардинально увеличить запасы 155-мм снарядов и боеприпасов для HIMARS Сухопутные войска (армия) США на фоне ситуации вокруг Украины рассчитывают в ближайшие годы в разы увеличить арсеналы 155-миллиметровых снарядов и прочих боеприпасов.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 22:35
США планируют кардинально увеличить запасы 155-мм снарядов и боеприпасов для HIMARS

Сухопутные войска (армия) США на фоне ситуации вокруг Украины рассчитывают в ближайшие годы в разы увеличить арсеналы 155-миллиметровых снарядов для HIMARS и прочих боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш.

"Нужные финансовые средства есть, контракты на троекратное увеличение производства 155-миллиметровых снарядов – в процессе выполнения", - заявил он "на полях" Форума национальной обороны имени Рейгана.

Он пояснил, что такие производственные планы рассчитаны на период в три года. Однако реализация связанных с этими планами полномочий зависит, в том числе от законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год (NDAA), который пока что обсуждают в Конгрессе США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ HIMARS üçün sursat ehtiyatlarını artırmağı planlaşdırır

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