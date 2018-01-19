США планируют использовать дешевые истребители для борьбы с ИГ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Вашингтон рассматривает возможность создания недорогих в производстве боевых самолетов для ведения операций на Ближнем Востоке, а современные новейшие истребители перебазировать оттуда для сдерживания угроз в Европе и Азии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Газета Wall Street Journal со ссылкой источники в Пентагоне и конгрессе США отмечает, что сейчас Штаты все активнее используют малозаметные и высокотехнологичные истребители F-22 и F-35. Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета - в 35 тысяч долларов.

Эксперты в конгрессе призывают Пентагон пересмотреть стратегию, когда дорогостоящие истребители используются для нанесения ударов по лагерям боевиков, которые представляют собой скопления палаток под открытым небом. При этом новейшие самолеты могут быть более эффективно использованы для "сдерживания" угроз в Европе и Азии.

В качестве альтернативы на Ближнем Востоке предлагается использовать более дешевые самолеты, например, подобные легким штурмовикам Super Tucano бразильского производства, которые США закупают для вооруженных сил Афганистана, заявили источники в Пентагоне.