США переводят на время свое посольство в Украине во Львов

Соединенные Штаты приняли решение временно перевести свое посольство на Украине из Киева во Львов.

Соединенные Штаты приняли решение временно перевести свое посольство в Украине из Киева во Львов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине во Львов ", - отмечается в документе. При этом глава внешнеполитического ведомства США заявляет, что причиной послужило "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.

Кроме того, госсекретарь заверяет, что США продолжают предпринимать "искренние усилия с целью достижения дипломатического решения" ситуации вокруг Украины. Вашингтон по-прежнему взаимодействует с Москвой после субботнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и состоявшейся в тот же день беседы госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подчеркивает Блинкен. По его версии, дальнейшее развитие событий зависит от России. "Путь к дипломатии остается реальным, если Россия решит добросовестно взаимодействовать", - считает госсекретарь.