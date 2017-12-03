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    США перестанут вооружать сирийских курдов

    Поскольку коалиция прекращает наступательные операции и эта поддержка уже не является необходимой

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты прекратят переброску оружия курдским отрядам из "Сил демократической Сирии" (СДС) в Сирии, поскольку коалиция останавливает наступательные операции и эта поддержка уже не является необходимой.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис журналистам во время перелета в Египет.

    "СДС вооружены, и поскольку коалиция прекращает наступательные операции, очевидно, что больше это не нужно. Нужна безопасность, нужны силы полиции из числа местных подразделений. Это будут люди, которые гарантируют, что ИГИЛ не вернется", - сказал Мэттис, стенограмму высказываний которого распространил в субботу Пентагон.

    "Да, - ответил он на вопрос репортера, будут ли США прекращать вооружать СДС. - Мы будем действовать в соответствии с тем, что объявил президент".

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