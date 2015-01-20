США перестанут поставлять помощь в Палестину в случае иска против Израиля

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Сенатор Конгресса США Линдсей Грэхэм заявил, что США приостановят поставки гуманитарной помощи в Палестину, если страна подаст в Международный уголовный суд иск против Израиля. Об этом пишет The Indipendent.

"Наш ответ будет жестким", - подчеркнул сенатор.

Предварительное расследование возможных военных преступлений на палестинских территориях уже началось. Отмечается, что дело может привести к обвинениям должностных лиц Палестины или Израиля.

Ранее Государственный департамент США уже заявлял о том, что страна не одобряет рассмотрение Международным уголовным судом жалоб Палестины на Израиль, информирует Report со ссылкой на издание Газета.Ru.