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США пересмотрят отношения с Китаем

США пересмотрят отношения с Китаем Президент США Джо Байден пересмотрит отношения с Китаем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Другие страны
29 января 2021 г. 22:45
США пересмотрят отношения с Китаем

Президент США Джо Байден пересмотрит отношения с Китаем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как передает Report, трансляцию брифинга вел телеканал NBC.

"Все шаги, которые были предприняты предыдущей администрацией, в настоящее время пересматриваются с точки зрения нашего подхода к национальной безопасности", — заявила Псаки. Таким образом, под пересмотр попала, в том числе, торговая сделка с Китаем, заключенная бывшим президентом Дональдом Трампом.

По словам представителя Белого дома, новая администрация планирует подойти к отношениям с Пекином с позиции силы. "Это предполагает координацию и обсуждение с нашими союзниками и партнерами того, как мы будем работать с Китаем", — сказала Псаки.

В январе 2020 года США и Китая заключили "первую фазу" всеобъемлющей сделки. Согласно ее условиям, Пекин обязался закупать больше американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако выполнению договоренностей помешало распространение коронавируса, ударившее по спросу в большинстве стран мира.

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