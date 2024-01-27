США пересматривают решение о смягчении санкций против Венесуэлы

США пересматривают санкционную политику в отношении Венесуэлы после решения Верховного суда страны от 26 января дисквалифицировать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо с президентских выборов 2024 года.

США пересматривают санкционную политику в отношении Венесуэлы после решения Верховного суда страны от 26 января дисквалифицировать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо с президентских выборов 2024 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В Госдепартаменте подчеркнули, что вердикт суда противоречит намерению представителей администрации Николаса Мадуро провести конкурентные выборы президента Венесуэлы в 2024 году.

Решение Верховного суда, как отмечается в пресс релизе, “не соответствует обязательствам, взятым Мадуро и его представителями в рамках достигнутых в Барбадосе предвыборных договоренностей, предусматривающих разрешение всем партиям выдвигать собственного кандидата на президентских выборах”.

Напомним, что правительство Венесуэлы и оппозиция 17 октября 2023 года заключили договор в Барбадосе, предоставляющий возможность участия в выборах всем оппозиционным лидерам. США в ответ на это смягчили введенные против Венесуэлы санкции в нефтегазовом, финансовом и золотодобывающем секторах.