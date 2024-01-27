О нас

США пересматривают решение о смягчении санкций против Венесуэлы

США пересматривают решение о смягчении санкций против Венесуэлы США пересматривают санкционную политику в отношении Венесуэлы после решения Верховного суда страны от 26 января дисквалифицировать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо с президентских выборов 2024 года.
Другие страны
27 января 2024 г. 20:49
США пересматривают решение о смягчении санкций против Венесуэлы

США пересматривают санкционную политику в отношении Венесуэлы после решения Верховного суда страны от 26 января дисквалифицировать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо с президентских выборов 2024 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В Госдепартаменте подчеркнули, что вердикт суда противоречит намерению представителей администрации Николаса Мадуро провести конкурентные выборы президента Венесуэлы в 2024 году.

Решение Верховного суда, как отмечается в пресс релизе, “не соответствует обязательствам, взятым Мадуро и его представителями в рамках достигнутых в Барбадосе предвыборных договоренностей, предусматривающих разрешение всем партиям выдвигать собственного кандидата на президентских выборах”.

Напомним, что правительство Венесуэлы и оппозиция 17 октября 2023 года заключили договор в Барбадосе, предоставляющий возможность участия в выборах всем оппозиционным лидерам. США в ответ на это смягчили введенные против Венесуэлы санкции в нефтегазовом, финансовом и золотодобывающем секторах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi