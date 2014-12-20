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    США переправят четырех заключенных из Гуантанамо в Афганистан

    В Пентагоне не уточнили, в чем обвиняются эти люди, но заверили, что было проведено всестороннее рассмотрение данного дела

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Власти США приняли решение переправить четверых заключенных из спецтюрьмы на американской военной базе Гуантанамо на Кубе в Афганистан, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны, передает Report со ссылкой на ТАСС .

    Отправиться в Афганистан должны будут Шавали Хан, Хи Али Гал, Абдул Гани и Мохаммед Захир. В Пентагоне при этом не уточнили, в чем обвиняются эти люди. Там лишь заверили, что было проведено "всестороннее рассмотрение данного дела". "В результате анализа, который включал в себя несколько факторов, включая вопросы безопасности, перевод этих людей, единогласным решением шести министерств и агентств, был одобрен", - заявили в пресс-службе.

    "Соединенные Штаты благодарны правительству исламской республики Афганистан за готовность поддержать усилия США по закрытию тюрьмы Гуантанамо", - добавили в Пентагоне.

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