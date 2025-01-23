США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах

США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове.

США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в филиппинском правительстве.

"Американские военные переместили свои ракетные установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с филиппинского аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон", - сообщил источник.

По его словам, передислокация ракетных комплексов поможет определить степень их мобильности, что позволит установкам сохранять работоспособность во время потенциального конфликта.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщило агентству, что ракетные комплексы Typhon были передислоцированы в границах территории Филиппин. При этом американские военные и филиппинское правительство отказались комментировать, куда именно были перемещены комплексы.