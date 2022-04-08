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США передали Украине свыше 6 тысяч комплексов Stinger и Javelin

США передали Украине свыше 6 тысяч комплексов Stinger и Javelin США поставили Украине более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, свыше 5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 08:21
США передали Украине свыше 6 тысяч комплексов Stinger и Javelin

США поставили Украине более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, свыше 5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В документе говорится, что все противотанковые и противовоздушные системы из двух пакетов военной помощи, одобренных президентом США Джо Байденом в марте, были доставлены.

Отмечается, что общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 млрд долларов, а с января 2021 года - в 2,4 млрд долларов. Она включает в себя также более 7 тысяч противотанковых систем, помимо Javelin, свыше 7 тысяч единиц стрелкового оружия, более 50 млн единиц боеприпасов, 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок, ракетные комплексы с лазерной системой наведения, радиолокационные станции для борьбы с артиллерией, беспилотниками и минометами.

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