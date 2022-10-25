США передали Украине более миллиона снарядов для гаубиц

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц. Эти боеприпасы являются частью помощи от администрации президента Джо Байдена в размере 18,2 млрд долларов.

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц. Эти боеприпасы являются частью помощи от администрации президента Джо Байдена в размере 18,2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в информации Министерства обороны США.

Так, украинская сторона получила 903 тысячи 155-мм снарядов М795 для гаубиц М777, 7 тысяч снарядов системы минирования RAAMS, 180 тысяч снарядов для 105-мм пушек и 3 тысячи 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов повышенной дальности Excalibur M982. В общей сложности это составляет более 1,09 млн снарядов весом более 50 тысяч тонн.

Кроме того, США передали более 1400 зенитных комплексов Stinger, более 8500 противотанковых систем Javelin, более 37 000 других противотанковых систем и др.