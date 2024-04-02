США передали Украине более 100 генераторов и технику для восстановления инфраструктуры

Соединенные Штаты передали Украине более 100 генераторов, теплоэнергетические когенерационные установки и более десятка машин экстренной помощи.

Соединенные Штаты передали Украине более 100 генераторов, теплоэнергетические когенерационные установки и более десятка машин экстренной помощи.

Как передает Report, об этом посол США в Украине Бриджит Бринк написала на своей странице в соцсети "Х".

"В то время как Россия продолжает жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, USAID предоставила 109 генераторов, 19 теплоэнергетических когенерационных установок и 13 машин экстренной помощи", - говорится в сообщении Бринк.

По словам посла США в Украине, переданная техника будет работать для обеспечения бесперебойной работы служб в Днепре, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Черкассах и Черновцах.