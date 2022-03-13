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США передали Китаю, что не позволят компенсировать потери России из-за санкций

США передали Китаю, что не позволят компенсировать потери России из-за санкций США заявили Китаю, что не позволят компенсировать России потери из-за санкций.
Другие страны
13 марта 2022 г. 20:48
США передали Китаю, что не позволят компенсировать потери России из-за санкций

США заявили Китаю, что не позволят компенсировать России потери из-за санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы передали Пекину, что не потерпим, чтобы какая-либо страна компенсировала России потери из-за санкций", - сказал он.

Салливан при этом не дал однозначного ответа, означает ли это возможность введения санкций в отношении Пекина. "Я не буду публично озвучивать угрозы, но скажу, что мы заявляем Китаю, напрямую по непубличным каналам, что без сомнения будут последствия в случае попыток помочь России уклониться от санкций или компенсировать их", - добавил представитель Белого дома.

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