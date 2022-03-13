США передали Китаю, что не позволят компенсировать потери России из-за санкций

США заявили Китаю, что не позволят компенсировать России потери из-за санкций.
"Мы передали Пекину, что не потерпим, чтобы какая-либо страна компенсировала России потери из-за санкций", - сказал он.
Салливан при этом не дал однозначного ответа, означает ли это возможность введения санкций в отношении Пекина. "Я не буду публично озвучивать угрозы, но скажу, что мы заявляем Китаю, напрямую по непубличным каналам, что без сомнения будут последствия в случае попыток помочь России уклониться от санкций или компенсировать их", - добавил представитель Белого дома.