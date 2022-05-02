США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники.

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и генеральный штаб национальной обороны Греции.

Пайетт заявил, что к концу 2022 года США бесплатно предоставят Греции в общей сложности 1 200 бронетранспортеров в рамках программы поставок за границу излишков военной продукции США (Excess Defense Articles - EDA).

"Партнерство в области обороны США и Греции сильнее, чем когда-либо", - написал Пайетт.

Греческий генштаб сообщил, что бронетранспортеры "значительно укрепят возможности" сухопутной армии.