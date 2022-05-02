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США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117 США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники.
Другие страны
2 мая 2022 г. 08:02
США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и генеральный штаб национальной обороны Греции.

Пайетт заявил, что к концу 2022 года США бесплатно предоставят Греции в общей сложности 1 200 бронетранспортеров в рамках программы поставок за границу излишков военной продукции США (Excess Defense Articles - EDA).

"Партнерство в области обороны США и Греции сильнее, чем когда-либо", - написал Пайетт.

Греческий генштаб сообщил, что бронетранспортеры "значительно укрепят возможности" сухопутной армии.

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