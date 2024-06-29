США передали Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules

США передали на текущей неделе Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules стоимостью 30 млн долларов.

США передали на текущей неделе Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules стоимостью 30 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил южноафриканский новостной портал Defenceweb, специализирующийся на оборонной тематике.

"Самолет не мог появиться в лучший момент, чем сейчас, - приводит портал слова министра обороны и безопасности Ботсваны Кагисо Ммуси. - Он значительно улучшит оперативные возможности национальных вооруженных сил".

Церемония передачи самолета состоялась после завершения в ботсванской столице Габороне конференции начальников штабов ВС стран Африки (ACHOD) с участием представителей Объединенного комитета начальников штабов США и НАТО.