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США передали Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules

США передали Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules США передали на текущей неделе Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules стоимостью 30 млн долларов.
Другие страны
29 июня 2024 г. 17:40
США передали Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules

США передали на текущей неделе Ботсване транспортный самолет C-130H Hercules стоимостью 30 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил южноафриканский новостной портал Defenceweb, специализирующийся на оборонной тематике.

"Самолет не мог появиться в лучший момент, чем сейчас, - приводит портал слова министра обороны и безопасности Ботсваны Кагисо Ммуси. - Он значительно улучшит оперативные возможности национальных вооруженных сил".

Церемония передачи самолета состоялась после завершения в ботсванской столице Габороне конференции начальников штабов ВС стран Африки (ACHOD) с участием представителей Объединенного комитета начальников штабов США и НАТО.

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