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США передали авиабазу в Баграме Афганистану

США передали авиабазу в Баграме Афганистану США подтверждают уход с крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм.
Другие страны
3 июля 2021 г. 08:12
США передали авиабазу в Баграме Афганистану

США подтверждают уход с крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Изменившаяся структура командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности - ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане", - сказал Кирби на брифинге.

Также Кирби сообщил о смене командования американскими войсками в Афганистане.

"Министр обороны (Ллойд Остин) сегодня одобрил план по передаче командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи", - сказал Кирби на брифинге.

Он не сказал, чем вызвана смена командования, но заявил, что это "ключевая веха" в переходе к меньшему присутствию в Афганистане. США обещали вывести войска из этой страны до 11 сентября.

Также создаются два новых административных подразделения - одно из них в Кабуле под командованием контр-адмирала Питера Вейсли, другое в Катаре под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда, они будут заниматься противостоянием терроризму и поддержкой афганских сил безопасности. Кроме того, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита дипмиссии США в Кабуле и аэропорта афганской столицы.

Кирби уточнил, что Миллер пока что останется в регионе и будет готовить передачу дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование ВС США.

Представитель Пентагона не ответил на вопрос журналистов, поедет ли Миллер в ближайшее время в соседний с Афганистаном Таджикистан, на границах которого появились талибы, но сказал, что некоторые поездки для генерала Миллера, вероятно, планируются.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Bahram aviabazasını Əfqanıstana təhvil verdi

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