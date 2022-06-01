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США передадут Украине РСЗО с дальностью около 60 км

США передадут Украине РСЗО с дальностью около 60 км Американское руководство рассматривает возможность передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 60 км.
Другие страны
1 июня 2022 г. 06:32
США передадут Украине РСЗО с дальностью около 60 км

Американское руководство рассматривает возможность передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 60 км.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации ее источников, речь идет об установках с ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), способными поражать цели на расстоянии порядка 40 миль (64 км). Издание подчеркивает, что установки, оснащенные данным типом боеприпасов, вдвое превышают по дальнобойности 155-миллиметровые гаубицы М-777, которые США ранее поставили Украине.

Штаты таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом "не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию". Издание подчеркивает, что не располагает сведениями о том, какое количество РСЗО будет направлено Киеву. Отмечается, что о решении может быть объявлено уже на текущей неделе.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynanı 60 km mənzilli idarə olunan raketlərlə təchiz edəcək

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