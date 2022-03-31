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США передадут Украине 100 тактических беспилотных систем Switchblade

США передадут Украине 100 тактических беспилотных систем Switchblade Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.
Другие страны
31 марта 2022 г. 08:54
США передадут Украине 100 тактических беспилотных систем Switchblade

Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам Селест, в США четко и ясно услышали сигнал от украинской стороны о том, что им требуется поставка тактических беспилотных систем Switchblade.

"Мы обязались передать 100 тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских расходов (на военную помощь Киеву). Так что мы услышали украинцев, восприняли это (просьбы о поставках означенных боеприпасов) очень серьезно", - отметила представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что администрация США уже рассматривает, что должен содержать следующий пакет военной помощи Вашингтона Киеву.

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Версия на английском языке US sends 100 drones called Switchblades to Ukraine

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