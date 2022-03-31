США передадут Украине 100 тактических беспилотных систем Switchblade

Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.

Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам Селест, в США четко и ясно услышали сигнал от украинской стороны о том, что им требуется поставка тактических беспилотных систем Switchblade.

"Мы обязались передать 100 тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских расходов (на военную помощь Киеву). Так что мы услышали украинцев, восприняли это (просьбы о поставках означенных боеприпасов) очень серьезно", - отметила представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что администрация США уже рассматривает, что должен содержать следующий пакет военной помощи Вашингтона Киеву.