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США передадут Ливану военную помощь в $95 млн, предназначавшуюся Египту

США передадут Ливану военную помощь в $95 млн, предназначавшуюся Египту США перенаправили военным Ливана $95 млн, предназначенные для египетской армии.
Другие страны
7 января 2025 г. 11:14
США передадут Ливану военную помощь в $95 млн, предназначавшуюся Египту

США перенаправили военным Ливана $95 млн, предназначенные для египетской армии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Средства направят на повышение квалификации ливанских военных, укрепление границ, борьбу с терроризмом, а также на "удовлетворение потребностей безопасности, затронутых сменой власти в Сирии".

Перераспределение средств произошло после того, как американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Египте.

Согласно законодательству США, у Конгресса есть 15 дней, чтобы возразить против перераспределения военной помощи, но ожидается, что законодатели будут приветствовать перевод средств в Ливан.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Misir üçün nəzərdə tutulmuş 95 milyon dollarlıq hərbi yardımı Livana göndərəcək

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