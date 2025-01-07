США передадут Ливану военную помощь в $95 млн, предназначавшуюся Египту

США перенаправили военным Ливана $95 млн, предназначенные для египетской армии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Средства направят на повышение квалификации ливанских военных, укрепление границ, борьбу с терроризмом, а также на "удовлетворение потребностей безопасности, затронутых сменой власти в Сирии".
Перераспределение средств произошло после того, как американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Египте.
Согласно законодательству США, у Конгресса есть 15 дней, чтобы возразить против перераспределения военной помощи, но ожидается, что законодатели будут приветствовать перевод средств в Ливан.