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США перечислят Украине $4,5 млрд в ближайшие недели

США перечислят Украине $4,5 млрд в ближайшие недели "Соединенные Штаты перечислят ранее выделенный пакет финансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд долларов уже в ближайшие недели".
Другие страны
12 октября 2022 г. 07:10
США перечислят Украине $4,5 млрд в ближайшие недели
Джанет Йеллен

"Соединенные Штаты перечислят ранее выделенный пакет финансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд долларов уже в ближайшие недели".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Две недели назад Конгресс принял решение о прямой бюджетной поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов, и я рада сообщить, что Соединенные Штаты намерены выплатить украинскому правительству эти средства в ближайшие недели", - сказала Дж. Йеллен в начале встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Она также отметила, что крайне важно, чтобы международные партнеры присоединились к США в поддержке Украины, и призвала союзников как можно быстрее выполнить свои существующие обязательства перед Украиной и подготовить новые пакеты финансовой помощи.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ yaxın həftələrdə Ukraynaya 4,5 milyard dollar ayıracaq

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