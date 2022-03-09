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США перебросят в Польшу комплексы Patriot

США перебросят в Польшу комплексы Patriot Пентагон намерен по предложению Варшавы перебросить в Польшу зенитные ракетные комплексы Patriot.
Другие страны
9 марта 2022 г. 08:34
США перебросят в Польшу комплексы Patriot

Пентагон намерен по предложению Варшавы перебросить в Польшу зенитные ракетные комплексы Patriot.

Как передает Report, в ответ на запрос ТАСС об этом сообщил во вторник представитель Европейского командования ВС США Адам Миллер.

Как он уточнил, планируется "перебросить в Польшу две батареи Patriot". В американском военном ведомстве полагают, что данный шаг позволит "противодействовать каким-либо потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО".

"Это разумная мера, направленная на защиту сил, которая подчеркивает нашу приверженность статье 5 и не поддерживает какие-либо наступательные операции", - подчеркнул Миллер. Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

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Версия на английском языке Pentagon transferring 2 Patriot missile batteries to Poland
Версия на азербайджанском языке NATO “Patriot” zenit-raket komplekslərini Polşaya göndərir

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