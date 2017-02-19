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    США перебросят в Польшу еще тысячу военнослужащих

    Соединенные Штаты планируют и в дальнейшем усиливать восточный фланг НАТО

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты в апреле перебросят около тысячи своих военнослужащих в северо-восточную Польшу.

    Как передает Report, об этом сообщили в расположенной в Висбадене штаб-квартире американских войск в Европе в социальной сети Twitter.

    Соединенные Штаты Америки планируют и в дальнейшем усиливать восточный фланг Североатлантического альянса (НАТО). В апреле 2017 года в северо-восточный польский город Ожиш прибудут около тысячи американских военнослужащих вместе с боевой техникой.

    В сообщении отмечается, что во время передислокации американские военные будут направляться в Польшу через территорию Германии и Чехии.

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