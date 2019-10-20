США перебросят около тысячи военных из Сирии в Ирак

Около 1 тыс. американских военнослужащих из северо-восточной Сирии перебрасываются в западный Ирак для борьбы с ДАЕШ.

Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер журналистам, сопровождающим его в поездке на Ближний Восток, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, - цитирует Эспера агентство Reuters. - Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак". По его словам, речь идет приблизительно об 1 тыс. военнослужащих.

Как заявил журналистам представитель Пентагона высокого ранга, ситуация подвижна и планы могут измениться.

13 октября Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии с учетом турецкой операции в регионе.