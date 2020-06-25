​США перебросят часть войск из Германии в Польшу

Соединенные Штаты перебросят часть своих размещенных в Германии войск на территорию Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

"Мы отправим дополнительные войска, они (Польша) будут за это платить, ...за отправку дополнительных сил", - сказал он.

"Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них (американских военнослужащих) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе", - заявил американский президент.

Соединенные Штаты рассчитывают ладить с Россией, несмотря на заявленные планы переброски части своих военнослужащих из Германии в Польшу, заявил Трамп.

Глава американской администрации отметил, что США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу. "Это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России - это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов", - полагает президент.

"С учетом всего сказанного, мы рассчитываем поладить с Россией. Мы рассчитываем поладить со всеми", - сказал Трамп.