​США перебросили в Японию 12 истребителей-"невидимок" F-22

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ США перебросили на свою базу ВВС Иокота на территории Токио 12 боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Гэн Накатани.

По его словам, 20 января на базу прибыли восемь F-22, а на следующий день - еще четыре. Об их переброске японскую сторону заранее не извещали. Как полагают, эти боевые самолеты, которые считаются лучшими истребителями в ВВС США, прибыли на Дальний Восток в качестве меры нажима на КНДР после проведенного там 6 января нового, уже четвертого ядерного испытания. Министр обороны Японии назвал переброску самолетов частью "двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности".

F-22 - всепогодный истребитель с мощными характеристиками "невидимки", созданный преимущественно для завоевания господства в воздухе. Его запрещено продавать даже ближайшим союзникам США, включая Японию, поскольку при разработке этого самолета использованы новейшие секретные технологии.