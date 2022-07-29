США перебросили в Польшу шесть истребителей F-22

Соединенные Штаты перебросили на авиабазу в польском городе Ласк шесть истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-22 Raptor.

Соединенные Штаты перебросили на авиабазу в польском городе Ласк шесть истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-22 Raptor.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных Командования ВВС США в Европе.

Накануне самолеты, отправленные с Аляски, совершили промежуточную посадку на авиабазе Лейкенхит в Англии. Планируется, что еще шесть F-22 прибудут в Европу. По имеющимся данным, они могут быть размещены на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Как указывает Командование ВВС США в Европе, эти боевые самолеты "укрепят щит союзников по НАТО от Балтики до Черного моря".

В апреле на авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты.

Кроме того, еще в феврале Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО".