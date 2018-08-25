США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Реализация провокации с химоружием должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - заявил И.Конашенков.

По его словам, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность" AGM-158 JASSM.

Генерал-майор подчеркнул, что действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии.