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США перебросили в Европу десантную дивизию, готовую зайти в Украину

США перебросили в Европу десантную дивизию, готовую зайти в Украину Соединенные Штаты Америки разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях.
Другие страны
22 октября 2022 г. 04:32
США перебросили в Европу десантную дивизию, готовую зайти в Украину

Соединенные Штаты Америки разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS News, 101-я воздушно-десантная дивизия США появилась в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений между НАТО и Россией. Всего дивизия состоит из 4,7 тыс. военных. В настоящее время они находятся на территории Румынии.

В разговоре с журналистами CBS News командир дивизии несколько раз подчеркнул, что они прибыли в Европу для защиты территории НАТО. Вместе с тем позиция командования такова, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и в случае эскалации ситуации намерены пересечь границу и зайти на территорию Украины.

О том, что 101-я дивизия окажется в Европе сообщалось еще в августе. Таким образом США усиливает восточный фланг НАТО.

Вместе с тем в Белом доме неоднократно говорили, что американские военнослужащие не будут вовлечены в конфликт и не станут участвовать в боевых действиях.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukrayna ərazisinə daxil olmağa hazır olan desant diviziyasını Avropaya yerləşdirib

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