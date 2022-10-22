США перебросили в Европу десантную дивизию, готовую зайти в Украину

Соединенные Штаты Америки разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
В разговоре с журналистами CBS News командир дивизии несколько раз подчеркнул, что они прибыли в Европу для защиты территории НАТО. Вместе с тем позиция командования такова, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и в случае эскалации ситуации намерены пересечь границу и зайти на территорию Украины.
О том, что 101-я дивизия окажется в Европе сообщалось еще в августе. Таким образом США усиливает восточный фланг НАТО.
Вместе с тем в Белом доме неоднократно говорили, что американские военнослужащие не будут вовлечены в конфликт и не станут участвовать в боевых действиях.