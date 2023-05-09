О нас

США перебросили в Эстонию истребители F-22

США перебросили в Эстонию истребители F-22 Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Эмари под столицей Эстонии Таллином эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor.
Другие страны
9 мая 2023 г. 05:09
США перебросили в Эстонию истребители F-22

Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Эмари под столицей Эстонии Таллином эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

Там указали что, F-22 прибыли в Эстонию из Польши для "сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря".

В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу Повидз "для обеспечения важной миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны... на восточном фланге НАТО", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что в Латвии вооруженные силы Испании развернули систему противовоздушной обороны NASAMS, а британские истребители Typhoon, находящиеся в Эстонии, осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтикой.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Судане разграблены склады ООН
В Судане разграблены склады ООН
9 мая 2023 г. 04:44
США готовят пакет военной помощи для Украины на $1,2 млрд
США готовят пакет военной помощи для Украины на $1,2 млрд
9 мая 2023 г. 04:21
В Литве начались учения НАТО Железный волк
В Литве начались учения НАТО "Железный волк"
9 мая 2023 г. 03:50
Мадрид и Вашингтон подписали соглашение о размещении дополнительных эсминцев США в Испании
Мадрид и Вашингтон подписали соглашение о размещении дополнительных эсминцев США в Испании
9 мая 2023 г. 01:42
ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России
ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России
8 мая 2023 г. 23:54
В ООН заявили, что перемирие в Судане соблюдается в недостаточной степени
В ООН заявили, что перемирие в Судане соблюдается в недостаточной степени
8 мая 2023 г. 23:26
США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину
США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину
8 мая 2023 г. 22:45
Берлинский суд запретил российские флаги на 9 мая
Берлинский суд запретил российские флаги на 9 мая
8 мая 2023 г. 21:28
НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря
НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря
8 мая 2023 г. 21:14
ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми
ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми
8 мая 2023 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi