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США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток

США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток США в субботу перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H.
Другие страны
22 ноября 2020 г. 04:54
США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток

США в субботу перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ).

"Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США", - отмечается в заявлении СЕНТКОМ. По данным командования, полет был беспосадочным и был призван "продемонстрировать способность американских ВВС оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира и интегрировать их в ход операций" СЕНТКОМ.

Экипажи во время выполнения задания взаимодействовали с американскими истребителями и самолетами-заправщиками. Как уточняет СЕНТКОМ, в последний раз дальний полет стратегического бомбардировщика на Ближний Восток совершался в начале текущего года. Число бомбардировщиков, переброшенных в регион, не уточняется.

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