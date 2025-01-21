США перебросили на Гуам четыре стратегических бомбардировщика B-1B

США перебросили на авиабазу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

США перебросили на авиабазу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Как передает Report, это следует из данных американских ВВС.

Бомбардировщики прибыли с авиабазы Эллсворт в Южной Дакоте. Развертывание проведено на фоне военного присутствия Китая вблизи Тайваня, который Пекин считает своей территорией, и оспариваемых морских районов в Южно-Китайском море.

СМИ отмечают, что Гуам является идеальным плацдармом для проецирования военной мощи, поскольку он находится всего в 1 600 милях от Тайваня и Южно-Китайского моря и в 1 800 милях от Южной Кореи.

Миссия оперативной группы бомбардировщиков соответствует целям национальной оборонной стратегии, заявили в Тихоокеанском командовании ВВС США.