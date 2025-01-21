О нас

США перебросили на Гуам четыре стратегических бомбардировщика B-1B

США перебросили на Гуам четыре стратегических бомбардировщика B-1B США перебросили на авиабазу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.
Другие страны
21 января 2025 г. 15:57
США перебросили на Гуам четыре стратегических бомбардировщика B-1B

США перебросили на авиабазу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Как передает Report, это следует из данных американских ВВС.

Бомбардировщики прибыли с авиабазы Эллсворт в Южной Дакоте. Развертывание проведено на фоне военного присутствия Китая вблизи Тайваня, который Пекин считает своей территорией, и оспариваемых морских районов в Южно-Китайском море.

СМИ отмечают, что Гуам является идеальным плацдармом для проецирования военной мощи, поскольку он находится всего в 1 600 милях от Тайваня и Южно-Китайского моря и в 1 800 милях от Южной Кореи.

Миссия оперативной группы бомбардировщиков соответствует целям национальной оборонной стратегии, заявили в Тихоокеанском командовании ВВС США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi