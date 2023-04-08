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США перебросили на Ближний Восток подлодку с нагрузкой до 150 крылатых ракет

США перебросили на Ближний Восток подлодку с нагрузкой до 150 крылатых ракет Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток подлодку, способную переносить до 150 крылатых ракет "Томогавк".
Другие страны
8 апреля 2023 г. 16:20
США перебросили на Ближний Восток подлодку с нагрузкой до 150 крылатых ракет

Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток подлодку, способную переносить до 150 крылатых ракет "Томогавк".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Associated Press.

По мнению аналитиков тот факт, что в минобороны США сообщили о перемещении подлодки, свидетельствует о желании продемонстрировать силу на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.

О передислокации подлодки сообщил представитель 5-го флота США в Бахрейне Тимоти Хокинс. Обычно эта атомная подводная лодка базируется в штате Джорджия, но 7 апреля она прошла через Суэцкий канал.

Военнослужащий отказался комментировать миссию подводной лодки, однако указал, что она была перемещена "в целях поддержания региональной безопасности и стабильности".

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