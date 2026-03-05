США перебросили на Ближний Восток еще одну группу истребителей F-22

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor в составе четырех самолетов.

Как передает Report, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты, отмечает агентство, вылетели с британской авиабазы Лейкенхит, где они временно размещались после прибытия из США. Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно.

На минувшей неделе, как сообщали израильские СМИ, перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей F-22 Raptor. По данным новостного портала JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.

В понедельник и среду США перебросили из Англии на ближневосточные базы эскадрилью из 12 истребителей F-15E Strike Eagles и эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов.

В настоящее время большая часть американской авиационной группировки на Ближнем Востоке размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. С учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже более 200 американских боевых истребителей.