США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей F-16

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник, 1 августа, сообщило командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США.

Самолеты и около 200 военнослужащих из 176-й истребительной эскадрильи, базирующейся в штате Висконсин, будут размещены на авиабазе Кунсан в 180 км от Сеула на протяжении четырех месяцев начиная с августа.

Напомним, ранее агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря.