США перебрасывают на Ближний Восток более 4 тыс. военнослужащих

В состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят в целом более 4 тыс. военнослужащих.

В состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят в целом более 4 тыс. военнослужащих.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post.

Сообщается, что речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе подразделениях специального назначения. Они размещены на десантных кораблях Bataan, Carter Hall и Mesa Verde. Первые два корабля находились в понедельник в Оманском заливе, третий - в Средиземном море. Куда именно будут переброшены в конечном счете эти силы и средства, пока не уточняется.