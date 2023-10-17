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США перебрасывают на Ближний Восток более 4 тыс. военнослужащих

США перебрасывают на Ближний Восток более 4 тыс. военнослужащих В состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят в целом более 4 тыс. военнослужащих.
Другие страны
17 октября 2023 г. 19:18
США перебрасывают на Ближний Восток более 4 тыс. военнослужащих

В состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят в целом более 4 тыс. военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

Сообщается, что речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе подразделениях специального назначения. Они размещены на десантных кораблях Bataan, Carter Hall и Mesa Verde. Первые два корабля находились в понедельник в Оманском заливе, третий - в Средиземном море. Куда именно будут переброшены в конечном счете эти силы и средства, пока не уточняется.

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