СМИ: США перебрасывают к берегам Израиля морскую пехоту

Американское военное командование перебрасывает к берегам Израиля 2 тыс. морских пехотинцев.

Американское военное командование перебрасывает к берегам Израиля 2 тыс. морских пехотинцев.

Как передает Report , сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Телеканал поясняет, что речь идет о силах быстрого реагирования.

По словам собеседника CNN, цель переброски - не допустить, чтобы на стороне палестинского движения ХАМАС, ведущей боевые действия против Израиля, выступили страны или другие группировки.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Минобороны США распорядилось, чтобы около 2 тыс. военных были готовы оказать поддержку Израилю. Издание подчеркивало, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях, им поручены такие задачи, как "консультирование" и "медицинская поддержка".