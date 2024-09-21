США перебрасывают дополнительные силы на Аляску

Власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску, поскольку считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе.

Власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску, поскольку считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе.

Как передает Report , об этом пишет газета Politico.

"Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности, в то время как напряженность у побережья Аляски растет из-за повышения военной активности России и Китая", - отмечается в материале.

"В течение последнего месяца эсминец Sterett был направлен к побережью Аляски в ответ на действия кораблей ВМФ России в этом районе, подразделение Армии сухопутных войск США высадилось на отдаленном острове у Аляски, а эскадрилья истребителей, которая там базируется, была приведена в состояние повышенной боевой готовности", - подчеркивает издание. По его версии, американская сторона предприняла эти шаги в ответ на действия сил России и Китая.

В публикации приводятся слова сенатора-республиканца (от штата Аляска) Дэна Салливана. Он полагает, что Россия и Китай стали чаще проводить маневры в регионе. Сенатор призывает власти США развивать военную инфраструктуру на Аляске, отмечает издание.