США перебрасывают бронетехнику и артиллерию с военных баз в ФРГ в Польшу

США перебрасывают бронетехнику и артиллерию с военных баз в ФРГ в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО.

США перебрасывают бронетехнику и артиллерию с военных баз в ФРГ в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на польские СМИ.

Отмечается, что на базу в Повидзе в центральной части страны будут переброшены 87 танков, 150 боевых машин пехоты и 18 самоходных артиллерийских установок. На дорогах в Любушском и Великопольском воеводствах наблюдается интенсивное движение военной техники. Переброска техники в рамках плановой операции по усилению восточного фланга НАТО продлится до конца сентября.

О начале этой операции сообщила 28 июня газета Минобороны США Stars and Stripes.