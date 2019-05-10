​США перебрасывают бомбардировщики в Катар для сдерживания Ирана

Центральное командование ВВС США сообщило о прибытии на авиабазу в Катаре бомбардировщика B-52 в рамках развертывания оперативной группы бомбардировщиков на Ближнем Востоке для защиты интересов в регионе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Бомбардировщик B-52 Stratofortress, вылетевший с авиабазы Барксдейл в Лос-Анджелесе, прибыл на авиабазу Эль-Удейд в Катаре 9 мая 2019 года", - говорится в сообщении командования.

Указывается, что данный самолет входит "в оперативную группу бомбардировщиков, развернутую в зоне ответственности Центрального командования США для защиты американских сил и интересов в регионе".

Ранее США заявили о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.