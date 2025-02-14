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США ожидают роста военной активности Китая вблизи Аляски

США ожидают роста военной активности Китая вблизи Аляски США ожидают увеличения военной активности Китая вблизи берегов Аляски, в том числе полетов стратегических бомбардировщиков.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 17:15
США ожидают роста военной активности Китая вблизи Аляски

США ожидают увеличения военной активности Китая вблизи берегов Аляски, в том числе полетов стратегических бомбардировщиков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в комитете Сената по вооруженным силам глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM) генерал Грегори Гийо.

"Я действительно думаю, что (Китай) увеличит свое присутствие как самостоятельно, так и в сотрудничестве с русскими в воздухе, на море и под водой", - сказал он.

Как отмечает издание Air And Space Forces Magazine, полеты китайских и российских военных самолетов стали вызывать растущую обеспокоенность у США за последний год, особенно после первого совместного патрулирования китайскими и российскими бомбардировщиками в зоне идентификации ПВО Аляски (ADIZ) в июле прошлого года. Тогда два китайских бомбардировщика H-6 и два российских бомбардировщика Ту-95МС осуществили полет вблизи побережья Аляски в сопровождении российских истребителей. Американские и канадские истребители поднимались на их сопровождение.

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