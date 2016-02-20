​США отзывают стратегические бомбардировщики из Сирии и Ирака

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Главная ударная сила ВВС США в операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке - сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer выведены с Ближнего Востока, сообщает Report со ссылкой на РБК.

После запланированной модернизации их обещают вернуть в строй.

США временно выведут из операции против "Исламского государства" в Сирии и Ираке свои сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, считающиеся главной ударной силой ВВС США в этой операции. Об этом сообщил журналистам по видеосвязи из Катара командующий ВВС Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Чарльз Браун-младший, передает CNN.

По его словам, весь флот B-1 Lancer, развернутый на Ближнем Востоке, был перенаправлен в США с целью модернизации кабины пилотов. Процесс может занять неопределенное время, добавил Браун.

Он отметил, что на время обновления B-1 их место в операции против "Исламского государства" займут другие бомбардировщики, не уточнив, какие именно. Кроме того, командующий выразил уверенность, что B-1 вернутся в строй еще до окончания операции в Сирии и Ираке.