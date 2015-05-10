США отзовут посла из Греции из-за неработоспособности

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Госдепартамент США решил отозвать своего посланника в Афинах на год раньше срока из-за того, что не смог вовремя проинформировать Вашингтон о законопроекте о судебной реформе, принятом греческим парламентом. Об этом сообщает агентство Sputnik cо ссылкой на гречеcкую газету Kathimerini.

«По данным дипломатических источников, в Государственном департаменте раскритиковали работу посла Дэвида Пирса, заявив о "неработоспособности", так как он в полной мере не проинформировал Вашингтон о политических и экономических событиях в Греции в то время, когда они находятся в центре внимания даже в Белом доме», — пишет издание.

По данным газеты, если бы Пирс вовремя проинформировал Вашингтон о готовящихся дебатах в парламенте по поводу закона, «ситуация могла бы быть решена».

Столь резкие слова из Вашингтона последовали после того, как в понедельник парламент Греции одобрил законопроект тюремной реформы, что позволит осужденному к пяти пожизненным срокам террористу Саввасу Ксиросу и другим заключенным с ограниченными возможностями надеяться на более гуманное содержание под стражей. Ксироса, например, могут перевести под домашний арест.

Report со ссылкой на Lenta.Ruотмечает, что Ксирос - член революционной группы «17 ноября». Он стал инвалидом по зрению и слуху в 2002 году после того, как в его руках взорвалась самодельная бомба. Этот инцидент и привел к его аресту, а также фактическому разгрому ячейки, от действий которых с 1975 по 2000 год погибли 23 человека, в том числе граждане США, Великобритании и Турции.

Принятый парламентом закон предполагает отмену тюремного режима для осужденных террористов и других преступников. В Вашингтоне документ, предложенный греческим кабинетом министров, раскритиковали.

Судебная реформа в Греции — не единственное разногласие в настоящее время между Вашингтоном и Афинами. Так, например, США настоятельно рекомендуют Греции отказаться от строительства газопровода «Турецкий поток», по которому планируется доставлять российский газ в Европу через Турцию и Грецию.