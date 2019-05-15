США отзывают часть своих дипломатов из Ирака

Госдепартамент США распорядился, чтобы все государственные служащие, работа которых не связана с оперативными службами, покинули Ирак.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает американское посольство в Багдаде.

"Госдепартамент США распорядился вывезти из Ирака американских государственных служащих, работа которых не связана с оперативными службами, в том числе из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве также уточнили, что предоставление визовых услуг будет временно приостановлено.