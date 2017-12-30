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    США отвергли обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии

    Ранее сирийские СМИ сообщали об эвакуации главарей ИГ вертолетами США

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Пентагоне назвали абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористическую группировку “Исламское государство”.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих.

    “Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой [боевиков] ИГ”, — сказала Риберих.

    Ранее сирийские СМИ сообщали об эвакуации главарей ИГ вертолетами США.

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