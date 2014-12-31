США отправят в Европу 150 единиц бронетехники для собственной армии

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ США к концу следующего года планируют отправить в Европу около 150 танков и бронемашин для обучения размещенных там американских вооруженных сил. Об этом, как сообщает Report, передает Reuters со ссылкой на военное командование американцев.

Военная техника, которая может составить танковую бригаду, может быть размещена в Польше, Румынии или странах Балтии, сообщил агентству в телефонном интервью генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес из немецкого Висбадена, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Он отметил, что предложение о размещении американской военной техники в Европе было сделано еще два года назад, еще до присоединения Крыма к России.

Однако представитель американской армии подчеркнул, что такой шаг должен успокоить восточноевропейских союзников в связи с украинским кризисом.

Ходжес считает, что существуют риски нового наступления ополченцев на востоке Украины с приходом весны.